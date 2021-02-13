Еременко отметил, что оба игрока способны хорошо себя проявить в Италии. Также он заявил, что считает Кокорина наиболее талантливым российским футболистом после экс-игрока "Зенита" Андрея Аршавина.
"Оба могут хорошо себя проявить. Считаю Кокорина самым талантливым футболистом России после Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в "Фиорентине". То же касается Миранчука — чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче ему будет на поле", - сказал Еременко.
Отметим, что Миранчук провел за "Аталанту" 12 матчей в текущем розыгрыше Серии А. На его счету один гол в чемпионате Италии.
Кокорин перешел из "Спартака" в "Фиорентину" в конце минувшего месяца. 5 февраля он дебютировал за новую команду в матче 21-го тура Серии А с "Интером" (0:2). Александр появился на поле, выйдя на замену на 73-й минуте.
Источник: Матч ТВ
Алексей Еременко: Кокорин - самый талантливый игрок России после Аршавина
Спортивный директор юрмальского "Спартака" Алексей Еременко поделился мнением об Александре Кокорине и Алексее Миранчуке, выступающих в итальянской Серии А.
Фото: "Фиорентина"
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