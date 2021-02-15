Кришито спросили, что говорят в Италии о трансфере Кокорина.
"В Италии довольны этим переходом. Всем не терпелось увидеть его на поле. В матче с "Интером" он немного сыграл. Я прекрасно знаю, на что способен Александр. Нет сомнений в том, что у него все получится", - сказал Кришито.
Напомним, что Кришито и Кокорин ранее вместе выступали за "Зенит".
Отметим, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в конце января. По данным СМИ, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.
Источник: tele-sport.ru
Кришито: не сомневаюсь, что у Кокорина все получится в "Фиорентине"
Защитник "Дженоа" Доменико Кришито высказался о трансфере форварда Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
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