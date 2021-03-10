Массажист Кокорина: по таланту Александр похож на Мбаппе

Массажист нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина Сергей Колесников сравнил российского футболиста с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.
Фото: AFLO / Global Look Press
Колесников заявил, что у Кокорина идеальное телосложение для игры в футбол. Также он отметил, что по таланту Александр похож на Мбаппе.

"У него быстрые ноги — это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!" - сказал Колесников.

Напомним, что в январе Кокорин перешел из "Спартака" в "Фиорентину". В составе новой команды он поучаствовал в трех матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Кокорин Фиорентина Серия А Мбаппе
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