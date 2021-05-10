Встреча закончилась победой миланцев со счётом 3:0. Капелло раскритиковал туринцев, напомнив, что эта команда является инициатором создания Суперлиги.
"Это был позор со стороны "Ювентуса", полный провал. В первом тайме команды не было на поле, безыдейная игра. Конечно, стоит отдать должное "Милану", но они не делали ничего сложного.
"Ювентус" прессинговал без агрессии. Они ни разу не отобрали мяч. Глядя на игру туринцев, думаешь: "Это команда Суперлиги?!" - приводит слова тренера Sky Sports Italia.
Капелло жёстко раскритиковал "Ювентус" после поражения от "Милана"
Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о матче 35-го тура Серии А "Ювентус" - "Милан".
Фабио Капелло
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