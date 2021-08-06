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Канчельскис: наши паспортисты сидят в золотом болоте, а Шомуродов - молодец

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе бывшего форварда "Ростова" Элдора Шомуродова из "Дженоа" в "Рому".
Фото: Getty Images
В частности, Канчельскис отметил роль Валерия Карпина в прогрессе Шомуродова. По его словам, при этом тренере Элдор раскрылся в "Ростове" и много забивал. Карпину удалось вселить уверенность в футболиста, заявил Канчельскис.

"Наши паспортисты сидят в золотом болоте и ничего им не надо, а Шомуродов — молодец. Ну у них все хорошо зато, что уж тут говорить: прекрасные условия, жирные контракты. Винить их в этом нельзя. Только про них все забудут, а про таких, как Шомуродов, будут помнить.

В переходе Шомуродова в "Рому" большая заслуга "Ростова" и лично Карпина — он представил Элдора футбольному миру. При нем Шомуродов раскрылся и много забивал. Карпин чувствовал потенциал и вселил в Элдора уверенность", - сказал Канчельскис.

Напомним, что ранее Валерий Карпин покинул "Ростов" и сосредоточился на работе в должности главного тренера сборной России.

Отметим, что Шомуродов подписал пятилетний контракт с "Ромой". Сумма трансфера игрока в римский клуб из "Дженоа" составила 17,5 миллиона евро.

Источник: Sport24

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Теги: Шомуродов Рома Серия А Канчельскис
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