"Шомурдов уже не кривоногий? Все такой же кривоногий, но теперь в "Роме". Трансферная стоимость выросла? Ну и слава богу", - цитирует Карпина Sport24.
Напомним, в августе нападающий Эльдор Шомуродов стал игроком "Ромы". Он перешел в столичный клуб из "Дженоа". Узбекский футболист заключил с "Ромой" контракт до 30 июня 2026 года. Римляне заплатили за форварда 17,5 млн евро. Выступать за новый клуб Шомуродов будет под 14-м номером.
Нападающий Эльдор Шомуродов в октябре 2020 года за 7,5 млн евро перешел из "Ростова" в "Дженоа". В минувшем сезоне Серии А 26-летний футболист провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
Карпин: Шомуродов все такой же кривоногий, но теперь играет в "Роме"
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал переход бывшего нападающего "Ростова" Эльдора Шомуродова из "Дженоа" в "Рому".
Фото: ФК "Рома"
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