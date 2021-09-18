Счет в матче открыл Рикардо Сапонара, а на 89 минуте преимущество "фиалок" удвоил Джакомо Бонавентура. На 90+8 минуте пенальти реализовал Доменико Кришито. В составе "Дженоа" выступает ещё один бывший игрок "Зенита" — Эрнани.
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин вышел на поле на 81 минуте, а на 85 минуте получил желтую карточку за жесткий стык. Момент просматривал VAR на предмет возможного удаления, но арбитры решили оставить решение главного судьи в силе.
Чемпионат Италии, 4-й тур
"Дженоа" 1:2 "Фиорентина"
Голы: Сапонара, 60, Бонавентура, 88, Кришито, 90+8
"Дженоа": Сиригу, Кришито, Максимович, Ванхёсден, Камбьязо (Бираски, 59), Бадель, Туре, Фарес, Ровелла, Мелегони (Эрнани, 53), Дестро (Пандев, 53)
"Фиорентина": Дронговский, Сантос, Куарта, Одриосола, Бираги, Кастровилли (Дункан, 26), Пульгар, Бонавентура, Кальехон, Гонсалес (Сапонара, 46), Влахович
Предупреждения: Туре,13, Кришито, 15, Ванхёсден, 20, Одриосола, 36, Бираги, 45+3, Куарта, 54, Бехрами, 66, Кокорин, 85
"Фиорентина" обыграла "Дженоа". Кокорин появился на 81 минуте и чуть не удалился на 85-й
"Фиорентина" обыграла "Дженоа" в рамках 4-го тура чемпионата Италии.
Фото: ФК "Фиорентина"