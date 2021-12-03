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Кьер из "Милана" выбыл до конца сезона

Защитник "Милана" Симон Кьер из-за травмы больше не сможет помочь команде в этом сезоне.
Фото: Getty Images
Кьяер перенес операцию на передней крестообразной связке и медиальной коллатеральной связке левого колена. Ожидаемый срок восстановления защитника сборной Дании составляет полгода.

Кьер провел в этом сезоне 14 матчей в составе миланского клуба. Он перебрался в Италию в сентябре прошлого года из "Севильи за 3.5 млн евро. В октябре с датчанином продлили контракт до 2024 года.

Источник: официальный сайт "Милана".


Теги: Кьер Милан
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