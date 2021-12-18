Байрамян: Мхитарян хорошо относится к России, но он хочет играть в топ-чемпионатах

Полузащитник "Ростова" и сборной Армении Хорен Байрамян прокомментировал информацию, что полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян может перебраться в РПЛ.

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"Я с ним в очень хороших. Он отлично выполняет роль лидера, капитана! Он большой молодец! Я с ним на связи, периодически общаемся.



Переезд в РПЛ? Лучше спросить у него. Сразу начались слухи о его возможном переезде в Россию, когда он не сыграл один матч в составе "Ромы". Он один из возрастных лидеров в команде. Он хорошо относится к России, но, мне кажется, у него еще есть желание играть в топовых чемпионатах", - приводит слова Байрамяна



Полузащитник Хорен Байрамян в текущем сезоне провел 15 матчей в РПЛ за "

Мхитарян выступает за "Рому". В текущем сезоне в составе столичной команды 32-летний полузащитник провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач."Я с ним в очень хороших. Он отлично выполняет роль лидера, капитана! Он большой молодец! Я с ним на связи, периодически общаемся.Переезд в РПЛ? Лучше спросить у него. Сразу начались слухи о его возможном переезде в Россию, когда он не сыграл один матч в составе "Ромы". Он один из возрастных лидеров в команде. Он хорошо относится к России, но, мне кажется, у него еще есть желание играть в топовых чемпионатах", - приводит слова Байрамяна РБ Спорт Полузащитник Хорен Байрамян в текущем сезоне провел 15 матчей в РПЛ за " Ростов ", в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. За основную команду ростовчан 29-летний футболист выступает с 2011 года. Байрамян отдавался в аренду "Ротору", "Волгарю" и "Рубину". В общей сложности за "Ростов" Байрамян сыграл в 135 матчах, на его счету 9 голов и 9 результативных передач.