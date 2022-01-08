Обладателем главного "приза" стал Аарон Ремзи из "Ювентуса", который опередил Ведата Мурики из "Лацио" и Артура из того же "Ювентуса". Кокорин выиграл в номинации Jolly, что примерно переводится как "шут".
Россиянин набрал подавляющее большинство голосов - 53.21%. Второе место в номинации занял Адриен Рабьо из "Ювентуса" с 22.02%, третье - Сими из "Салернитаны" с 9,17%.
В тексте отмечается, что Кокорин - вечно подающий надежды футболист, который стал одним из самых загадочных игроков года.
В прошлом году в номинации выиграл Дуглас Коста, выступавший тогда за "Ювентус". Также победителями в предыдущие годы становились Кшиштоф Пентек ("Милан"), Жоао Марио ("Интер") и Габигол ("Интер").
В текущем сезоне Кокорин сыграл в 4-х матчах "Фиорентины" в Серии А и не отличался результативными действиями.
Источник: Calciobidoni.it
Кокорин выиграл в одной из номинаций "Золотой урны" - премии, вручаемой худшим игрокам Серии А
Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин стал лауреатом унизительной премии в Италии.
Фото: Getty Images