По информации СМИ, россиянин близок к переходу в "Дженоа" на правах аренды. Сообщалось, что генуэзский клуб арендует Миранчука до конца сезона за 2,5 млн евро. У "гриффонов" будет право последующего выкупа за 8 млн евро.
"Что ему лучше сделать? Он взрослый человек, сам должен определяться, что ему лучше. Лучше идти в какую-то команду, и я сейчас не про "Дженоа", где непонятно, будешь ты играть или не будешь, и лучше в "Аталанте", в команде, которая борется за высокие места. Вот он будет сам определять", - сказал Карпин.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Миранчука с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года. В составе сборной России Миранчук дебютировал в 2015 году. В футболке национальной команды он провел 41 матч и забил 6 голов.
Источник: Матч ТВ
Карпин: Миранчук должен сам определиться, что для него лучше
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком.
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