Отметим, что ранее за переход Кокорина в клуб Серии А извинился экс-ассистент Капелло и бывший спортивный директор "Зенита" Оресте Чинквини.
"Готов ли я извиниться за переход Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?" - приводит слова Капелло Sport24.
Напомним, Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 из "Спартака" за 4,5 млн евро, подписав с "фиалками" контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 5 матчей в Серии А, а также сыграл в 1 матче Кубка Италии. В общей сложности на поле он провел 121 минуту, результативными действиями не отметился.
"Фиорентина" занимает 7-е место в таблице Серии А, набрав в 22 матчах, 36 очков.
Экс-ассистент Капелло: я извиняюсь за Кокорина. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого игрока
Капелло отказался извиняться за переход Кокорина в "Фиорентину"
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отказался извиняться за то, что дал рекомендацию Александру Кокорину при его переходе в "Фиорентину".
Фото: Getty images