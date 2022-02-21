Проведель отметил, что представители сборной России не связывались с ним, чтобы обсудить возможные выступления в составе национальной команды. Вместе с тем вратарь сообщил, что подумает над таким предложением, если оно поступит. Проведель допустил, что может получить российское гражданство.
"Связывались ли со мной из сборной России? Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь.
Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами", - сказал Проведель.
Отметим, что Проведель выступает за "Специю" с 2020 года. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Проведеля составляет два миллиона евро.
Источник: Чемпионат
Вратарь "Специи" Проведель высказался о возможном выступлении за сборную России
Вратарь "Специи" Иван Проведель, имеющий русские корни, высказался о потенциальном получении российского гражданства.
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