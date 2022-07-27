По данным источника, "Фиорентина" предлагает Кокорину 2 млн евро за расторжение контракта, но сторона футболиста настаивает на выплате всей оставшейся заработной платы до окончания контракта целиком (около 3,6 млн евро). Напомним, ранее сегодня "Фиорентина" опубликовала список футболистов, которые отправятся в команду на предсезонные сборы, в котором не оказалось Кокорина.
Кроме того, сообщается, что если стороны договорятся, то Кокорин с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Турции. Интерес к нему проявляет "Истанбул Башакшехир".
В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. Последний раз форвард появлялся на поле в апреле. Всего в 2022-м году на счету Кокорина два матча, за которые он сыграл 21 минуту. Россиянин выступает за итальянский клуб с января прошлого года, но все еще не открыл счет голам за "фиалок".
Источник: Матч ТВ
СМИ: Кокорин может продолжить карьеру в Турции. "Фиорентина" предлагает ему 2 млн евро за расторжение контракта
Александр Кокорин близок к уходу из "Фиорентины".
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