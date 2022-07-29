"Интерес "Сампдории" к Шомуродову? Ничего такого нет", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее агент Шомуродова Кахор Муминов заявил, что футболист находится в шаге от ухода из "Ромы". В СМИ сообщалось, что на игрока претендуют "Сампдория", "Торино" и "Монца".
Шомуродов сыграл за "Рому" в 28-ми матчах минувшего розыгрыша итальянской Серии А, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
В "Сампдории" отреагировали на слухи о возможности приобретения Шомуродова из "Ромы"
Спортивный директор "Сампдории" Даниэле Фаджиано прокомментировал информацию об интересе команды к форварду "Ромы" Элдору Шомуродову.
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