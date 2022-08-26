Моуринью – об игре с "Ювентусом": для меня это просто выездной матч, обычный вечер, обычная рутина

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал подготовку команды к матчу с "Ювентусом".

Фото: Getty Images

– Мы подходим к этому матчу с 6 очками после 2 туров, что позитивно и обнадеживает. Но у нас есть кадровые проблемы – не будет Дзаньоло и Вейналдума. Это два важных для нас футболиста, которые влияют на ведение игры. Это просто очередной матч чемпионата. Да, мы играем с "Ювентусом". Но перед "Салернитаной" и "Кремонезе" мне вообще не задавали вопросов о самих матчах, а здесь – первый же вопрос о "Ювентусе". Да, предстоит встреча с большим клубом, который хочет завоевать чемпионство. Но это все равно лишь 1 игра из 38. Для меня это просто выездной матч, ничего не меняется. Обычный вечер, обычная рутина, – передаёт слова Моуринью официальный сайт "Ромы".



"Рома" начала сезон с двух минимальных побед (оба матча – 1:0) над "Салернитаной" и "Кремонезе". "Ювентус" под руководством Массимилиано Аллегри в первом туре обыграли "Сассуоло" (3:0), а во втором сыграли вничью с "Сампдорией". По итогам предыдущего сезона Серии А "Рома" заняла шестое место в таблице, а "Ювентус" закончил на четвёртой позиции. Команда Моуринью в прошлом году выиграла третий по значимости клубный европейский турнир – Лигу конференций. В финале "Рома" обыграла голландский "Фейеноорд" со счётом 1:0. Победу итальянской команде принес гол Николо Дзаньоло, забитый на 32-й минуте. Турнир проводился впервые в истории. Финальная встреча проходила в столице Албании Тиране.



"Ювентус" и "Рома" встретятся сегодня, 27 августа, в рамках третьего тура Серии А. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.