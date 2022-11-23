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Спортивный директор "Венеции": Ваноли – один из лучших учеников Конте. Он не просто так выиграл кубок со "Спартаком"

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Спортивный директор "Венеции" Александр Мента оценил перспективы бывшего главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли во главе итальянской команды.
Фото: Чемпионат.com
– У Ваноли ментальность победителя, и ее он дает "Венеции". Он один из лучших учеников Антонио Конте. Ваноли не просто так выиграл кубок со "Спартаком". Ему дали первый шанс, и он полностью им воспользовался. Он был чуть ли не единственный специалист, с кем мы постоянно общались. Ваноли надолго в "Венеции", – цитирует Менту Sport24.

Напомним, что итальянский специалист Паоло Ваноли работал главным тренером в московском "Спартаке" в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Красно-белые при нем стали обладателем Кубка России по футболу, обыграв в финале "Динамо" со счетом 2:1, но в Российской премьер-лиге заняли место во второй половине турнирной таблицы. 7 ноября 2022 года Паоло был назначен главным тренером итальянской "Венеции", которая занимает предпоследнее (девятнадцатое) место в Серии Б, хотя в предыдущем сезоне этот клуб играл в Серии А. Контракт Ваноли рассчитан до лета 2024 года. За "Венецию" с недавних пор выступает российский полузащитник Денис Черышев, который до этого представлял исключительно испанские клубы.


Серия В Ваноли Венеция
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