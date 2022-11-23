– У Ваноли ментальность победителя, и ее он дает "Венеции". Он один из лучших учеников Антонио Конте. Ваноли не просто так выиграл кубок со "Спартаком". Ему дали первый шанс, и он полностью им воспользовался. Он был чуть ли не единственный специалист, с кем мы постоянно общались. Ваноли надолго в "Венеции", – цитирует Менту Sport24.
Напомним, что итальянский специалист Паоло Ваноли работал главным тренером в московском "Спартаке" в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Красно-белые при нем стали обладателем Кубка России по футболу, обыграв в финале "Динамо" со счетом 2:1, но в Российской премьер-лиге заняли место во второй половине турнирной таблицы. 7 ноября 2022 года Паоло был назначен главным тренером итальянской "Венеции", которая занимает предпоследнее (девятнадцатое) место в Серии Б, хотя в предыдущем сезоне этот клуб играл в Серии А. Контракт Ваноли рассчитан до лета 2024 года. За "Венецию" с недавних пор выступает российский полузащитник Денис Черышев, который до этого представлял исключительно испанские клубы.
Спортивный директор "Венеции": Ваноли – один из лучших учеников Конте. Он не просто так выиграл кубок со "Спартаком"
Спортивный директор "Венеции" Александр Мента оценил перспективы бывшего главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли во главе итальянской команды.
Фото: Чемпионат.com