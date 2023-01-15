"Алексей старается, проводит отрезок в 60-90 минут. Опасения, что "Торино" не выкупит контракт Алексея? Нет абсолютно никаких опасений. Футболист будет востребован. У него впереди еще лучшие матчи и часть карьеры", — цитирует агента "РБ Спорт".
Сегодня "Торино" сыграл против "Специи" в 18-м туре итальянской Серии А. Алексей Миранчук вышел на игру в стартовом составе туринцев и провел на поле 67 минут – во втором тайме его заменил Неманья Радонич. Встреча завершилась победой "Специи" со счетом 1:0.
Напомним, Миранчук играет за "Торино" на правах аренды - права на хавбека принадлежат "Аталанте".
Агент Миранчука: нет абсолютно никаких опасений, что "Торино" не выкупит контракт Алексея
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Торино" Алексея Миранчука, поделился мнением о перспективах футболиста в туринском клубе.
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