- Руководство "Торино", болельщики, пресса — все согласны, что Миранчук, Риччи и Лукич — это самые большие звезды команды, - приводит мнение Трабукки "РБ Спорт".
Российский атакующий хавбек Алексей Миранчук находится в "Торино" на правах годичной аренды. Наряду с хорватом Николой Влашичем, россиянин является лучшим игроком туринского коллектива по системе гол плюс пас. За 15 встреч во всех турнирах россиянин, которому в октябре исполнилось 27 лет, забил 4 гола и отдал 3 результативных паса. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной России в 10 млн евро.
"Торино" после 20 проведенных туров располагается на 8-м месте в таблице нынешнего розыгрыша Серии А. Команда из Турина набрала 27 очков.
Агент Трабукки: Миранчук, Риччи и Лукич — это самые большие звезды "Торино"
Известный футбольный агент Марко Трабукки назвал главных звезд в "Торино".
Фото: ФК "Торино"