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Аллегри - о возврате 15 очков "Ювентусу" в Серии А: у нас всегда было 59 очков

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал новость о временном возврате клубу 15 снятых очков в чемпионате Италии.
Фото: AFP
- Насколько нам известно, у нас всегда было 59 очков. Сейчас мы просто видим в таблице то, что заработали на поле, - передает слова Аллегри Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что по итогам рассмотрения апелляции туринского "Ювентуса" на снятие 15 очков в национальном чемпионате за сомнительные финансовые операции предыдущего руководство клуба она была частично удовлетворена, и "старой синьоре" временно вернули ранее снятые турнирные баллы. Это привело к перемещению туринцев в турнирной таблице Серии А с седьмого на третье место. Далее дело будет рассмотрено в суде более высокой инстанции.


Серия А Ювентус Аллегри
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