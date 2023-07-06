– Денис хочет играть в Италии, в Европе. Возможно, он не хочет возвращаться в Россию, все-таки Венеция — невероятный город, один из красивейших в мире. Но там ему будет не так просто задержаться, в прошлом сезоне на количество его игрового времени сильно повлияли травмы, он был слишком долго травмирован, что стало большой проблемой как для него, так и для клуба, — передает слова Чинквини "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в текущее трансферное окно Денис Черышев может покинуть стан "Венеции". Это связано с тем, что в итальянской команде недовольны частыми травмами российского футболиста. Отмечается, что одним из кандидатов на подписание полузащитника является испанский "Леванте".
32-летний Денис Черышев выступает за итальянскую "Венецию" с 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 1 миллион евро. В прошлом сезоне Черышев принял участие в 24 матчах. Ему удалось записать на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.
Чинквини: Черышев хочет играть в Европе, но его травмы – это большая проблема
Известный итальянский менеджер Оресте Чинквини высказался о будущем полузащитника сборной России и "Венеции" Дениса Черышева.
Фото: РИА Новости