"Будущее Дениса Черышева решится во время последних дней трансферного окна в конце августа", — сказал Брендолин.
32-летний Черышев стал игроком итальянской команды летом 2022 года. В 24 матчах за "Венецию" полузащитник забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Ранее Черышев выступал за "Валенсию", "Вильярреал", "Севилью" и мадридский "Реал", воспитанником которого является. Также на счету Черышева 33 матча в составе сборной России.
Источник: Sport24.
Спортдир "Венеции": судьба Черышева решится в конце трансферного окна
Спортивный директор "Венеции" Давиде Брендолин рассказал, что будущее российского полузащитника Дениса Черышева решится в конце трансферного окна.
Фото: ФК "Венеция"