– У Арсена Захаряна огромный потенциал. Будем надеяться, россиянин станет заменой Милинковичу-Савичу в "Лацио" и будущей звездой Серии А. Можно пожелать только успехов! – цитирует 77-летнего итальянца Sport24.
Напомним, инсайдер Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что сегодняшним утром "Динамо" согласовало с "Лацио" все условия сделки по переходу хавбека сборной России Арсена Захаряна. Отмечалось, что бело-голубые заработают на трансфере 20-летнего уроженца Самары 14 млн евро, из которых 4 млн предусмотрены в виде бонусов.
В качестве альтернативы Захаряну "лациале" рассматривают вариант с бесплатным трансфером свободного агента, полузащитника сборной Японии Даити Камады. Из-за лимита на иностранцев не из стран ЕС римский клуб имеет возможность подписать только одного из этих футболистов.
Капелло: будем надеяться, Захарян станет заменой Милинковичу-Савичу в "Лацио" и будущей звездой Серии А
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в римский "Лацио".
Фото: ФК "Динамо"