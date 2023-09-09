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Представитель Сазонова: "Торино" - важный клуб для молодых центральных защитников в Италии

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Представитель защитника Сабы Сазонова Валерио Джуффрида, рассказал, почему футболист перешел именно в "Торино".
Фото: ФК "Торино"
- "Торино" - важный клуб для молодых центральных защитников в Италии. Игроки этой позиции могут развиваться под руководством тренера Юрича... В этом и есть причина выбора именно этой команды. У "Торино" много амбиций, чтобы стать более важным клубом в Серии А. Поэтому было очень легко остановиться на этом варианте и выбрать этот клуб.

Центральный защитник Саба Сазонов перешел в это летнее трансферное окно из московского "Динамо" в итальянский клуб "Торино". Сумма компенсации за 21-летнего футболиста составила 2,75 миллиона евро. За столичный клуб игрок провел 44 матча и отметился одним забитым голом. Сазонов является воспитанником петербургского "Зенита". На счету защитника также три сыгранных матча за национальную сборную Грузии.

Источник: Sport24


Сазонов Торино
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