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Агент Погба – о временной дисквалификации: Поль никогда не хотел нарушать правила

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Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника "Ювентуса" Поля Погба, отреагировала на временную дисквалификацию своего клиента из-за положительного теста на допинг.
Фото: ФК "Ювентус"
– Мы ждем контрольных анализов и до тех пор ничего не можем сказать. Несомненно то, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила, – цитирует Пименту журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Накануне издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что допинг-проба полузащитника "Ювентуса" Поля Погба дала положительный результат. Он проходил допинг-контроль в августе после матча 1-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (3:0). В пробе обнаружен слишком высокий уровень тестостерона, который нельзя употреблять без наличия специального терапевтического исключения. 30-летнему французу грозит дисквалификация сроком до 4 лет. Контракт "Ювентуса" с Погба действует до конца сезона-2025/26.


Погба Ювентус Серия А
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