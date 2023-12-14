Как утверждает источник, "Лекко", который ведет борьбу за выживание во втором по значимости дивизионе чемпионата Италии, сделал предметное предложение "Венеции" по поводу аренды 32-летнего россиянина. Отмечается, что "Венеция", претендующая на повышение в классе по итогам сезона, пока не отреагировала на запрос.
В нынешнем розыгрыше Серии B Черышев принял участие в 6 матчах, всего 1 раз появившись в стартовом составе команды и не отметившись голевыми действиями. В "Лекко" россиянин сможет восполнить недостаток игровой практики.
Источник: "СЭ"
Денис Черышев может перейти из "Венеции" в клуб-аутсайдер Серии B "Лекко"
Клуб-аутсайдер Серии B "Лекко" обратился к руководству "Венеции" с просьбой арендовать российского полузащитника Дениса Черышева до конца сезона-2023/24.
Фото: ФК "Венеция"