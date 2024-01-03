Итальянская команда заинтересована в трансфере Дениса Черышева

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Спортивный директор “Лекко” Доменико Фраччолла заявил о желании подписать российского полузащитника “Венеции” Дениса Черышева.
Фото: Getty Images
– Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Чернышева. Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно, — приводит слова Фраччоллы Sport24.

Отметим, что Денис Черышев имеет действующее трудовое соглашение с итальянской “Венецией” до июня 2024 года. При этом стороны могут продлить контракт по обоюдному согласию.

Напомним, Денис Черышев в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах во всех турнирах. Российский футболист не сумел отметиться результативными действиями.

Черышев Венеция Зарубежные трансферы
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