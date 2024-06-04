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Денис Черышев покинул "Венецию" на правах свободного агента

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Генеральный секретарь "Венеции" Давиде Брендолин сообщил, что российский полузащитник Денис Черышев покинул клуб.
Фото: GETTY IMAGES
"Денис Черышев покинул "Венецию", - цитирует Брендолина Sport24. Россиянин выступал за итальянский клуб с лета 2022 года.

В завершившемся сезоне Денис Черышев принял участие в десяти матчах "Венеции" и не отметился результативными действиями - полузащитник провёл на поле 168 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 500 тысяч евро. По итогам сезона-2023/2024 "Венеция" получила путёвку в Серию А, обыграв в финальном матче плей-офф "Кремонезе".

Венеция Денис Черышев
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