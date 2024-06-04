"Денис Черышев покинул "Венецию", - цитирует Брендолина Sport24. Россиянин выступал за итальянский клуб с лета 2022 года.
В завершившемся сезоне Денис Черышев принял участие в десяти матчах "Венеции" и не отметился результативными действиями - полузащитник провёл на поле 168 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 500 тысяч евро. По итогам сезона-2023/2024 "Венеция" получила путёвку в Серию А, обыграв в финальном матче плей-офф "Кремонезе".
Денис Черышев покинул "Венецию" на правах свободного агента
Генеральный секретарь "Венеции" Давиде Брендолин сообщил, что российский полузащитник Денис Черышев покинул клуб.
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