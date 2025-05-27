Президент "Наполи" подтвердил переговоры по трансферу Кевина де Брёйне

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб ведет переговоры по трансферу Кевина де Брёйне.

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"Знаю, что Кевин уже купил виллу в Италии. Мы общались с ним утром, был видеозвонок с его семьей. Это официально? Контракт ещё не подписан, но всё серьезно", – цитирует Де Лаурентиса Sky Sports.



Кевин де Брёйне с 2015 года выступает за английский "Манчестер Сити", его контракт с клубом истекает этим летом. В случае перехода в "Наполи", игрок достанется неаполитанцам свободным агентом.