Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

Смородская: чемпионство "Локомотива" будет сродни чуду

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила шансы "железнодорожников" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Чемпионство "Локомотива" будет сродни чуду. Клуб располагает намного меньшими ресурсами, чем тот же "Зенит" или "Краснодар", но шансы все же есть. В первую очередь это касается состава", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

По итогам 18 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками и отстает от "Краснодара" на 3 балла.

Напомним, что "Краснодар" является действующим чемпионом России, команда Михаила Галактионова по итогам прошлого сезона заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится