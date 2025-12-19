Смородская: чемпионство "Локомотива" будет сродни чуду

"Чемпионство "Локомотива" будет сродни чуду. Клуб располагает намного меньшими ресурсами, чем тот же "Зенит" или "Краснодар", но шансы все же есть. В первую очередь это касается состава", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками и отстает от "Краснодара" на 3 балла.
Напомним, что "Краснодар" является действующим чемпионом России, команда Михаила Галактионова по итогам прошлого сезона заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила шансы "железнодорожников" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"