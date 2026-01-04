В "Милане" готовят громкий трансфер нападающего - источник

"Милан" рассматривает варианты усиления линии атаки и проявляет интерес к нападающему туринского "Ювентуса" Душану Влаховичу.

Фото: ФК "Ювентус"

Как сообщает Sport Mediaset, руководство миланского клуба внимательно отслеживает ситуацию вокруг сербского форварда, чей контракт с "Ювентусом" подходит к концу. Влахович входит в список приоритетных целей "россонери" на трансферном рынке.



Отмечается, что на игрока также претендует "Барселона". В случае если каталонскому клубу удастся договориться о переходе Влаховича, "сине-гранатовые" могут расстаться с Робертом Левандовски. При таком сценарии "Милан" готов включиться в борьбу за подписание польского нападающего.

