"Наполи" добился домашней победы над "Фиорентиной"

В составе "Наполи" отличились Мигель Гутьеррес и Антонио Вергара. Вергара также записал на свой счет результативную передачу. Еще один голевой пас в этой игре отдал вратарь Алекс Мерет.
Единственный мяч "Фиорентины" забил Манор Соломон. Гости сократили отставание по ходу встречи, однако сравнять счет не сумели.
После этой победы "Наполи" набрал 46 очков и поднялся на третье место в Серии А. "Фиорентина" с 17 баллами располагается на 18-й позиции.
Фото: Football Italia