"Наполи" добился домашней победы над "Фиорентиной"

Матч 23-го тура Серии А на стадионе в Неаполе завершился победой хозяев. "Наполи" переиграл "Фиорентину" со счетом 2:1, добавив в копилку важные три очка.

Фото: Football Italia

В составе "Наполи" отличились Мигель Гутьеррес и Антонио Вергара. Вергара также записал на свой счет результативную передачу. Еще один голевой пас в этой игре отдал вратарь Алекс Мерет.



Единственный мяч "Фиорентины" забил Манор Соломон. Гости сократили отставание по ходу встречи, однако сравнять счет не сумели.



После этой победы "Наполи" набрал 46 очков и поднялся на третье место в Серии А. "Фиорентина" с 17 баллами располагается на 18-й позиции.

