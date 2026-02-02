"Ювентус" с крупным счётом обыграл "Парму"

Матч 23-го тура чемпионата Италии между "Пармой" и "Ювентусом" завершился уверенной победой гостей - 4:1.

Фото: Football Italia

Лучшим игроком матча стал защитник Бремер, оформивший дубль в составе "Ювентуса". Также в ворота хозяев поля забили Уэстон Маккенни и Джонатан Дэвид. Единственный мяч "Пармы" был забит после автогола Андреа Камбьясо, отправившего мяч в собственные ворота.



Благодаря этой победе "Ювентус" набрал 45 очков после 23 сыгранных матчей и занимает четвертое место. "Парма", имея в активе 23 очка, располагается на 16-й позиции.

