Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен

"Ювентус" с крупным счётом обыграл "Парму"

Матч 23-го тура чемпионата Италии между "Пармой" и "Ювентусом" завершился уверенной победой гостей - 4:1.
Фото: Football Italia
Лучшим игроком матча стал защитник Бремер, оформивший дубль в составе "Ювентуса". Также в ворота хозяев поля забили Уэстон Маккенни и Джонатан Дэвид. Единственный мяч "Пармы" был забит после автогола Андреа Камбьясо, отправившего мяч в собственные ворота.

Благодаря этой победе "Ювентус" набрал 45 очков после 23 сыгранных матчей и занимает четвертое место. "Парма", имея в активе 23 очка, располагается на 16-й позиции.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится