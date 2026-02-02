Петарда взорвалась рядом с вратарём в матче Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии между "Кремонезе" и "Интером", завершившемся победой гостей со счётом 2:0, произошёл инцидент с участием болельщиков.

Фото: Football Italia

В начале второго тайма с трибуны, где располагались фанаты "Интера", на поле была брошена петарда. Взрыв произошёл рядом с голкипером "Кремонезе" Эмилем Аудеро. Вратарь упал на газон, после чего ему потребовалась медицинская помощь.



По информации ESPN, Аудеро получил повреждение ноги и сообщил врачам о проблемах со слухом - он плохо слышал правым ухом. Спустя несколько минут голкипер смог продолжить игру.

