Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

"Челси" прошёл "Рексем" в результативном матче Кубка Англии

"Челси" одержал выездную победу над "Рексемом" в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Фото: BBC Sport
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу лондонской команды.

Первыми в игре отличились хозяева - мяч забил Сэм Смит. До перерыва "Челси" сумел восстановить равновесие благодаря автоголу голкипера Артура Оконкво.

Во втором тайме "Рексем" вновь вышел вперёд после точного удара Каллума Дойла. Однако вскоре лондонцы снова сравняли счёт - отличился Джон Ачимпонг.

Ближе к концовке основного времени хозяева остались в меньшинстве: красную карточку получил Джордж Добсон. Уже в дополнительное время "Челси" вырвал победу благодаря голу Алехандро Гарначо, а окончательный счёт установил Жоао Педро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится