"Челси" прошёл "Рексем" в результативном матче Кубка Англии

"Челси" одержал выездную победу над "Рексемом" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Фото: BBC Sport

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу лондонской команды.



Первыми в игре отличились хозяева - мяч забил Сэм Смит. До перерыва "Челси" сумел восстановить равновесие благодаря автоголу голкипера Артура Оконкво.



Во втором тайме "Рексем" вновь вышел вперёд после точного удара Каллума Дойла. Однако вскоре лондонцы снова сравняли счёт - отличился Джон Ачимпонг.



Ближе к концовке основного времени хозяева остались в меньшинстве: красную карточку получил Джордж Добсон. Уже в дополнительное время "Челси" вырвал победу благодаря голу Алехандро Гарначо, а окончательный счёт установил Жоао Педро.