Мостовой: не поверю, если "Спартак" не обыграет "Акрон"

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча, в котором красно-белые дома встретятся с "Акроном".

Фото: ФК "Спартак"

- Не поверю, если " Спартак " не обыграет "Акрон". Ничего страшного, что проиграли " Динамо " в Кубке – они же никуда не вылетели. А вот в чемпионате "Спартаку" надо реабилитироваться, - цитирует Мостового "Чемпионат"

По мнению экс-футболиста, столичная команда должна добиваться победы.В первом туре после зимней паузы красно-белые на выезде обыграли "Сочи" со счётом 3:2. "Акрон" в своём матче уступил "Оренбургу" - 0:2. После 19 туров московская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, а клуб из Тольятти располагается на 11-й позиции.Игра пройдёт 9 марта на "Лукойл Арене".