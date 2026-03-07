Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Мостовой: не поверю, если "Спартак" не обыграет "Акрон"

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча, в котором красно-белые дома встретятся с "Акроном".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению экс-футболиста, столичная команда должна добиваться победы.

- Не поверю, если "Спартак" не обыграет "Акрон". Ничего страшного, что проиграли "Динамо" в Кубке – они же никуда не вылетели. А вот в чемпионате "Спартаку" надо реабилитироваться, - цитирует Мостового "Чемпионат".

В первом туре после зимней паузы красно-белые на выезде обыграли "Сочи" со счётом 3:2. "Акрон" в своём матче уступил "Оренбургу" - 0:2. После 19 туров московская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, а клуб из Тольятти располагается на 11-й позиции.

Игра пройдёт 9 марта на "Лукойл Арене".

