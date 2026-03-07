Мостовой: не поверю, если "Спартак" не обыграет "Акрон"

- Не поверю, если "Спартак" не обыграет "Акрон". Ничего страшного, что проиграли "Динамо" в Кубке – они же никуда не вылетели. А вот в чемпионате "Спартаку" надо реабилитироваться, - цитирует Мостового "Чемпионат".
В первом туре после зимней паузы красно-белые на выезде обыграли "Сочи" со счётом 3:2. "Акрон" в своём матче уступил "Оренбургу" - 0:2. После 19 туров московская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, а клуб из Тольятти располагается на 11-й позиции.
Игра пройдёт 9 марта на "Лукойл Арене".