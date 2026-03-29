"Милан" хочет подписать Влаховича - источник

"Милан" не оставляет попыток подписать Душана Влаховича и готов включиться в борьбу за нападающего "Ювентуса".

Как сообщает SportMediaset, в клубе рассчитывают убедить сербского форварда сменить команду уже этим летом.



По информации источника, "россонери" готовы повторить условия по зарплате, предложенные туринцами - около 7 миллионов евро в год. При этом миланцы намерены сделать более выгодное предложение по сроку соглашения, предложив контракт на три года вместо двух.



В текущем сезоне нападающий провёл 18 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

