Как сообщает SportMediaset, в клубе рассчитывают убедить сербского форварда сменить команду уже этим летом.
По информации источника, "россонери" готовы повторить условия по зарплате, предложенные туринцами - около 7 миллионов евро в год. При этом миланцы намерены сделать более выгодное предложение по сроку соглашения, предложив контракт на три года вместо двух.
В текущем сезоне нападающий провёл 18 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.
"Милан" хочет подписать Влаховича - источник
"Милан" не оставляет попыток подписать Душана Влаховича и готов включиться в борьбу за нападающего "Ювентуса".
