Футболист "Балтики": мы не отдадим свое в матче с "Динамо"

- Готовы ли мы играть с позиции силы против "Динамо"? Тренерский штаб даст установки.
Всем командам с нами тяжело играть. Думаю, и нам, и "Динамо" будет тяжело. Но мы сейчас своё не отдадим, - приводит слова Беликова Metaratings.
По итогам 29 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 46 набранными очками. Московское "Динамо" занимает восьмое место с 42 баллами в своем активе.
В 30 туре Российской Премьер-Лиги балтийцы сыграют на домашнем стадионе с бело-голубыми. Напомним, что команда Андрея Талалаева потеряла шансы на бронзовые медали, но может попасть в топ-5 по итогам сезона.