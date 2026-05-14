Сильянов: в "Локомотиве" все будут рады, если Батраков уедет в топ-клуб

- Лёша вообще ничего не говорит о возможном уходе из "Локомотива". Он спокойно доигрывает сезон, а уже потом будет смотреть и решать. Будет выбирать из клубов, которые на него выйдут, что-то предложат.
Конечно, это будет потеря, но все в "Локомотиве" будут рады, если он уедет в топ-клуб, - приводит слова Сильянова "Чемпионат".
В сезоне-2025/26 Алексей Батраков вышел на поле в составе московского "Локомотива" в 35 встречах во всех турнирах и отметился 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Рыночная стоимость 20-летнего полузащитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в приобретении Батракова, также сообщалось об интересе парижан к Матвею Кисляку. На данный момент за клуб выступает российский голкипер Матвей Сафонов.