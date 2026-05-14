Жоао Виктор: наступил момент, когда Челестини перестал вытаскивать максимум из футболистов

- Уход Фабио Челестини связан с нашими результатами. У нас было много матчей, когда команда не играла хорошо. Поскольку наше руководство управляет клубом, они приняли такое решение.
Фабио — очень хороший человек и до конца говорил, что верит в нашу команду, что у нас есть способности, возможности побеждать в матчах. Но, мне кажется, наступил момент, когда он перестал вытаскивать максимум из каждого футболиста, - приводит слова Виктора "Матч ТВ".
Фабио Челестини был главным тренером ЦСКА с лета 2025 года, под его руководством красно-синие стали обладателями Суперкубка России. В мае руководство клуба отправило специалиста в отставку, исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду "армейцев".
По итогам 29 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками в своем активе. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги красно-синие сыграют на домашнем стадионе с московским "Локомотивом". Напомним, что команда вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов на выезде столичному "Спартаку".