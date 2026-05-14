По информации источника, петербургский "Зенит" заплатит калининградской "Балтике" за центрального защитника Кевина Андраде 3,5 миллионов евро. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера, в ближайшие дни футболист пройдет медосмотр.
Кевин Андраде выступает за калининградскую "Балтику" с января 2024 года. В текущем сезоне центральный защитник вышел на поле в 32 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 3 миллиона евро.
По итогам 29 сыгранных туров калининградцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России - балтийцы пропустили 19 мячей в 29 матчах. Это лучший результат в РПЛ наравне с петербургским "Зенитом".
Источник: "Чемпионат".
Стало известно, сколько заплатит "Зенит" за трансфер защитника "Балтики" - источник
Фото: ФК "Балтика"