Легионер "Зенита": Соболев - классный парень, я радуюсь, когда он забивает

Вингер "Зенита" Джон Джон рассказал о дружбе с Александром Соболевым.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Джон Джона, они с Соболевым шутят друг над другом. Легионер высоко оценивает игру форварда.

- Соболев — классный парень. Мы постоянно подкалываем и шутим друг над другом, смеёмся, всегда в хорошем настроении, когда рядом. Я очень радуюсь за него, когда он забивает, потому что это прямая польза команде.

Вижу, что он очень старается и в каждом матче отдаёт всего себя на поле, поэтому скажу, что он классный партнёр, с которым комфортно играть, - приводит слова Джона "Советский Спорт".

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 37 матчей и отметился 12 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Джон Джон присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно и заключил контракт до лета 2031 года. Бразилец провел за петербуржцев 11 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

Напомним, что по итогам 29 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками и опережает "Краснодар" на два балла. В заключительном туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с "Ростовом".

