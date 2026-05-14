Кирьяков: на сегодняшний день столица российского футбола - Краснодар

- Там, где чемпионство. На сегодняшний момент — это Краснодар. Но столица будет меняться и должна все время меняться.
Это же не постоянная константа, разве что мы не говорим о периоде, когда "Спартак" выиграл 9 чемпионств. Тогда столицей футбола, без сомнений, была Москва, - цитирует Кирьякова "РБ Спорт".
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали, а ЦСКА - бронзовые. До этого петербуржцы были чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
После 29 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками и опережает краснодарцев на два балла. В заключительном туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", а южане примут на домашнем стадионе "Оренбург".