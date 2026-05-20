Стало известно условие возможного трансфера Холанда в "Барселону" - источник

"Барселона" продолжает следить за нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

Фото: Getty Images

Как пишет журналист Серхио Гонсалес, каталонцы сохраняют интерес к норвежцу, однако в ближайшее время не готовы оформить такой трансфер.



По данным источника, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта не намерен платить за форварда более 100 миллионов евро. Кроме того, в клубе предпочли бы структуру сделки с выплатами по частям. Отмечается, что даже возможный уход Хосепа Гвардиолы из "Сити" пока не делает переход Холанда реалистичным.



В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 51 матче во всех турнирах. Форвард отметился 37 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

