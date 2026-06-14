Аморим может возглавить топ-клуб Серии А - источник

Рубен Аморим близок к возвращению к тренерской работе после ухода из "Манчестер Юнайтед".

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Как сообщает инсайдер Николо Скира, португальский специалист может возглавить "Милан". По информации источника, стороны продолжают обсуждать условия контракта. Предполагается, что соглашение будет рассчитано до лета 2029 года, а зарплата тренера составит четыре миллиона евро за сезон.



Отмечается, что Аморим уже дал согласие на работу в итальянском клубе. Теперь окончательное решение остаётся за руководством "россонери".