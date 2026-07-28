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Мор: подписание Бориско - хороший ход для ЦСКА

Эдуард Мор уверен, что приглашение Максима Бориско станет для ЦСКА полезным усилением.
Фото: РФС
Бывший защитник отметил, что армейцы не только получили качественного голкипера, но и создали необходимую конкуренцию на вратарской позиции.

- Подписание Бориско - хороший ход со стороны руководства ЦСКА. Мы понимаем, что если Акинфеев восстановится, то в этом сезоне именно он будет первым номером. Если у Акинфеева закончится контракт или он получит травму и не сможет играть, то Бориско будет конкурировать с Торопом. Для полноценной работы и здоровой конкуренции команде нужны три вратаря. Это хороший трансфер для ЦСКА, - приводит слова Мора "Матч ТВ".

До перехода в московский клуб 26-летний вратарь выступал за "Балтику". В составе калининградцев он принял участие в 110 матчах, пропустил 72 мяча и в 57 встречах сохранил свои ворота "сухими".

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