Экс-футболист "Зенита": после ухода Сперцяна "Краснодар" подстелил себе соломку

- Сперцян был лидером "Краснодара", но после его ухода они максимально подстелили себе соломку. У Мусаева было время наиграть других футболистов. В матче с "Рубином" мы видели, что у него это получилось. Но я считаю, что Боселли ещё нужно время. Что касается Кривцова, он последние два года был и остаётся лидером "Краснодара", - цитирует эксперта "Чемпионат".
О переходе Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли" "Краснодар" объявил в начале этого месяца. Воспитанник академии клуба выступал за основную команду с 2021 года, проведя 185 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 50 ассистов на партнёров. В сезоне 2024/25 он помог "быкам" выиграть золотые медали РПЛ.