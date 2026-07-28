Быстров оценил работу Игдисамова в ЦСКА

- Если команда побеждает, это хорошо. В игре ЦСКА были положительные моменты, к тому же "Балтика" – непростой соперник. Все в форме, значит, главную задачу тренер выполняет – выводит футболистов на максимальный уровень, - цитирует Быстрова "Чемпионат".
В первом туре чемпионата России армейцы уступали "Балтике" по ходу встречи, однако сумели переломить ход игры и добиться победы со счётом 2:1. Следующим соперником московской команды станут "Крылья Советов", стартовавшие в новом сезоне ничьей с "Динамо".