Экс-капитан "Спартака" рассказал, что попробует себя в роли тренера

Денис Глушаков заявил, что пока не определился с дальнейшим направлением своей деятельности после ухода из профессионального футбола.

Фото: ФК "Спартак"





- Пока нет конкретных планов на будущее. В скором времени хочу попробовать себя в роли тренера. Или в роли функционера. Лицензия тренера у меня уже есть. Хочу применить ее в действии, - передаёт слова Глушакова Metaratings.ru

О завершении игровой карьеры 38-летний футболист объявил осенью 2025 года. За годы выступлений в чемпионате России он провёл 361 матч, записав на свой счёт 60 голов и 24 ассиста. Наиболее яркий этап карьеры Глушакова пришёлся на "Спартак", с которым он выиграл золото чемпионата России и Суперкубок страны. Также полузащитник защищал цвета " При этом бывший капитан " Спартака " признался, что намерен остаться в игре и уже рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры.О завершении игровой карьеры 38-летний футболист объявил осенью 2025 года. За годы выступлений в чемпионате России он провёл 361 матч, записав на свой счёт 60 голов и 24 ассиста. Наиболее яркий этап карьеры Глушакова пришёлся на "Спартак", с которым он выиграл золото чемпионата России и Суперкубок страны. Также полузащитник защищал цвета " Локомотива ", "Ахмата" и других клубов РПЛ.