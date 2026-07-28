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Футболист "Спартака" признан лучшим игроком 1-го тура РПЛ

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко стал победителем голосования болельщиков за звание лучшего игрока первого тура нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщила пресс-служба лиги в своём официальном телеграм-канале.

Аргентинец оказался впереди защитника ЦСКА Данила Кругового, который занял второе место. Замкнул тройку лидеров нападающий "Краснодара" Хуан Боселли.

В стартовом матче чемпионата России Барко помог красно-белым уверенно обыграть "Родину" со счётом 3:0. Полузащитник отметился результативной передачей.

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